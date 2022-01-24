Петрозаводск, 24 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Карелии 636 пациентов с коронавирусной инфекцией проходят лечение в ковидных стационарах, из них 11 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 24 января сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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По его словам, в настоящий момент в регионе коронавирусной инфекцией заражены 3019 человек, из них 2383 человека лечатся дома, а в стационарах — 636 заболевших. Отметим, что за минувшее воскресенье, 23 января, в стационары были госпитализированы два инфицированных пациента.

«Состояние 559 госпитализированных оценивается как средней тяжести, 66 — тяжелое, все непривиты, — заметил чиновник. — В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 11 крайне тяжёлых больных».

За прошедшие сутки выявлен 371 инфицированный, что на 16 больше, чем сутками ранее. Среди новых зараженных 39 детей. Вместе с тем, в Карелии 23 января были выписаны по выздоровлению 306 человек. Также зарегистрированы четыре летальных исхода от осложнений, вызванных ковидом, что на одну смерть меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 94 804 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 330 детей. Выздоровели — 90 497 человек, в том числе 11 148 несовершеннолетних. Умерло — 1288 заболевших COVID-19.