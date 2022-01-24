Ереван, , 11:18 — REGNUM Решение оставить под арестом бывшего главу минобороны Армении Давида Тонояна, обвиняемого в хищении порядка $4,5 млн, принял суд общей юрисдикции Еревана. Об этом 24 января рассказал журналистам его адвокат Сергей Ованнисян.

Давид Тоноян Mil.am

«Суд решил отклонить наше ходатайство и оставить под арестом Давида Тонояна. Мы собираемся обжаловать данное решение в Апелляционном суде», — сказал он.

При этом также суд оставил под стражей экс-заместителя главы Генштаба вооруженных сил Армении Степана Галстяна, а также несколько других фигурантов этого дела.

Отметим, решение об аресте на два месяца экс-главы минобороны Армении по подозрению в хищении при приобретении боеприпасов для нужд армии сроком было принято судом общей юрисдикции Еревана в конце сентября минувшего года.