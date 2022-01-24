Москва, 24 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Русского Радио» и группы «Земляне». В качестве причины блокировки администрация сервиса назвала «нарушение норм сообщества».

Логотип «Русского радио»

Как сообщили в медиахолдинге «Русская Медиагруппа», являющимся владельцем бренда «Русское Радио», выяснилось, что канал был заблокирован в результате обращения неизвестной фирмы, разместившей аудиовизуальные материалы, ставшие причиной претензий, на свой канал в YouTube ранее появления его на канале «Русского Радио».

Доводы медиахолдинга о том, что контент является собственностью «Русской Медиагруппы», а также предоставленные подтверждающие этот факт документы в YouTube проигнорировали.

Как отметил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUMЮрий Баранчик, блокировка «Русского Радио» на YouTube — это идеологическая диверсия:

«Политика всегда охватывала почти все сферы жизни человека, кроме, наверное, двух — спорта и музыки. Но на Западе решили поставить крест и на этих негласных нормах и правилах человеческой цивилизации. Войны, как по заказу, начинаются именно во время проведения Олимпиад» .

Аналитик привел в пример агрессию Грузии против Южной Осетии 8 августа 2008 года в день открытия Олимпиады и госпереворот в Киеве, который «совпал» с завершением зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. «Теперь настала очередь музыки», — обратил внимание он.

«Понятно, что в условиях, когда YouTube не банит исполнителей, пропагандирующих ЛГБТ-отношениях, содомию, поклонение Сатане, мгновенный бан под предлогом якобы краденого контента, это не более чем уловка. Однако это диверсия, и она происходит в очень знаковый момент — предельного обострения отношений между Россией и Западом. Ранее, напомню, YouTube заблокировал ряд каналов российских патриотических СМИ, игнорируя и обращения их редакций в суд, и российское законодательство.

Поэтому в этих условиях надо, конечно, бороться за восстановление справедливости, но еще больше надо развивать собственные видеоплатформы, на YouTube наложить штраф за цензуру, а после развития российских видеоплатформ до нужного уровня запретить его деятельность на территории России», — подчеркнул Юрий Баранчик.