Абакан, 24 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Ещё пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 24 января в республиканском правительстве.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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Жертвами коронавирусной инфекции стали четверо мужчин (69 лет, 70 лет, 73 года, 74 года) и 58-летняя женщина. С начала 2022 года в регионе умерли 117 ковид-пациентов.

Как сообщал ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявили 256 носителей коронавируса, выздоровели 15 человек.