Биробиджан, 24 января, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Систему здравоохранения Еврейской автономии мобилизуют для встречи нового штамма COVID-19. В больницах готовят дополнительные койки, оборудование и медикаменты, ищут врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 января в пресс-службе правительства региона.

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«Мы четко понимаем, что основная волна придется ориентировочно на середину февраля. Продолжительность борьбы с очередной волной нового штамма планируется примерно в течение двух месяцев. Основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. Мобилизация медицинских сил амбулаторно-поликлинического звена сейчас готовится, и она будет осуществлена полномасштабно», — отметил начальник департамента здравоохранения правительства ЕАО Андрей Лебедев.

Он подчеркнул, что по прогнозам экспертов будет много заболевших, но вместе с тем ожидается, что большинство справится с вирусом легко или бессимптомно. В правительстве региона также напомнили, что облегчить течение заболевания может прививка от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО личный приём граждан в учреждениях органов власти приостановлен до 25 февраля. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Ростислав Гольдштейн. В приказе также прописано продление антиковидных ограничений ещё на месяц.