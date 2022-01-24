Челябинск, 24 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Челябинске часть сотрудников городской администрации перевели на удалённый режим работы. Об этом сообщила на еженедельном совещании глава города Наталья Котова.

RustamValeev Администрация Челябинска

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Речь идёт о 30% сотрудников администрации и структурных подразделений. Дистанционно они работают с 24 января.

Отметим, ранее областные власти порекомендовали работодателям перевести на удалёнку часть сотрудников. Причиной стало новое распространение коронавируса.