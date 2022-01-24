Сеул, , 10:43 — REGNUM В Южной Корее следят за ядерной и ракетной деятельностью КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление представители министерства сделали после того, как на прошлой неделе Пхеньян намекнул на отмену моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

«Правительство следит за ядерной и ракетной деятельностью Северной Кореи в тесной координации с США», — сказала представительница министерства, добавив, что, вероятно, готовятся к проведению военных парадов, приуроченных к 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира и 110-летию со дня рождения Ким Ир Сена.

Между тем в министерстве отказались комментировать заявление бывшего заместителя генерального директора МАГАТЭ Олли Хейнонена о том, что северокорейский ядерный полигон в районе уезда Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, некоторые туннели которого были разрушены в 2018 году, может поддерживаться в рабочем состоянии.

«У Сеула нет «подробных разведданных о ядерных объектах Северной Кореи», — сказала Ли Чжон Чжу.