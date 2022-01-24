Абакан, 24 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 256 носителей коронавируса, выздоровели 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в региональном правительстве.

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Уточняется, что с начала 2022 года COVID-19 диагностировали у 2262 жителей Хакасии. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня — 2,2; за семь дней — 1,8.

Амбулаторно лечатся 1604 пациента (+58), в стационаре — 424 (+75).

Напомним, По данным федерального оперштаба, по состоянию на 23 января в регионе выявлено 55 816 носителей коронавируса (+235 за сутки), выздоровели 51 883 человека (+32).