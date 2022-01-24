Барнаул, 24 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 24 января 2022 года вакцинированы 1 235 672. Прирост за последние сутки составил +1585.

Наталья Диева Вакцина

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Из общего числа привитых 60 786 жителей региона получили первую прививку (+432 за сутки). Число полностью привитых граждан составляло 1 105 374 (+965 за сутки). Также известно о 69 512 ревакцинированных (+188 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета: более 300 тысяч жителей региона поставили прививку более полугода назад.

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