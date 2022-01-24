Уфа, 24 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Временно приостановить проведение диспансеризации решили в Башкирии. Об этом 24 января сообщили на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Cap.ru Диспансеризация в Чувашии. С сайта Центральной районной больницы Алатырского района

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По словам министра здравоохранения региона Максима Забелина, нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено в Башкирии выросла за последнюю неделю на 38%.

Забелин предложил временно приостановить в республике диспансеризацию и профосмотры с целью разгрузки первичного звена здравоохранения и увеличения сил и резервов для оказания неотложной помощи пациентам в амбулаторно-клиническом звене.

«Такое решение принимаем», — заявил глава республики Радий Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии доставят вакцину для подростков «Спутник М».