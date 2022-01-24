Липецк, 24 января, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Липецкой области выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе, по состоянию на 24 января, официально подтверждено 12 случаев заражения «Омикроном».

Исследования проб проводились в Москве.

Ранее в администрации региона сообщали, что резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом не сказался на работе сферы здравоохранения.