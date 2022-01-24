Улан-Удэ, 24 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 58 человек. Всего к настоящему времени коронавирус победили почти 74,5 тыс. жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 503 новых носителя, что стало абсолютным рекордом за весь период пандемии. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 80 608. Число контактных лиц, по данным на 24 января, составляет 13 450 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1188 коек: занято — 1038, свободно — 150 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,4%», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти республики ввели новые ограничительные меры. В частности, закроются все ночные клубы и банкетные залы.