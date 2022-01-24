Уфа, 24 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Вакцину для подростков «Спутник М» доставят в Башкирию сегодня-завтра. Об этом 24 января сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Нам отгружено 2800 доз вакцины «Спутник М» для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Ожидаем ее прибытие сегодня или завтра. Это будет зависеть от дорожных условий», — сообщил Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что руководство Башкирии из-за пандемии продолжит работать в удаленном режиме.