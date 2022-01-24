Якутск, 24 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Транспорт, принадлежащий правительству Якутии, будет задействован для перевозки врачей. Эту меру предприняли в связи с большим количеством вызовов из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 января в оперативном штабе республики.

Yarregion.ru Врач

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Читайте также: В Якутии за сутки с COVID-19 в больницы попали более 100 человек

«Сегодня на территории Якутска работает 198 бригад. Каждая бригада — это врач, медсестра и водитель автомашины. Поступает очень много вызовов — без машины врач не успеет их обслужить», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Она констатировала, что в регионе ухудшилась эпидемиологическая ситуация и сильно выросла нагрузка на систему здравоохранения. Люди чаще стали нуждаться в приезде врача домой.

В соцсетях якутяне жалуются на то, что не могут дождаться врачей. Житель Якутска рассказал, что два дня звонил на номер 122, с трудом дозвонился, но обещанный врач так и не пришёл.

«Сегодня понедельник, врача не было. Слава Богу организм справился и я пришёл в себя. Приложение Медсеть тоже не работало. Выходила иконка о том, что заявки принимают завтра с 9 до 11 часов», — написал мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии остаётся сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В больницы 23 января с COVID-19 попали 107 человек.

За сутки было выявлено 1211 новых пациентов с коронавирусом — в 14 раз больше, чем две недели назад.