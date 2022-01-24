Якутск, 24 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Власти Якутии объявили добровольную мобилизацию не работающих сейчас по специальности медицинских работников. Об этом 24 января заявила заместитель председателя регионального правительства Ольга Балабкина.

44.rosgvard.ru Медики в защитных костюмах

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По ее словам, медицинским учреждениям необходима помощь со стороны медиков, на данный момент на работающих по специальности.

«В связи с чем соответствующую добровольную мобилизацию мы сегодня объявляем», —сказала Балабкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске остаётся сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В столице республики 23 января попали в больницы с COVID-19 77 человек, всего в регионе — 107.

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