Барнаул, 24 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Алтайском крае подтверждены первые случаи заражения «Омикроном». О выявлении данного штамма коронавируса у 12 жителей региона 14 января известило территориальное управление Роспотребнадзора.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Среди заболевших 11 взрослых и один рёбенок дошкольного возраста, все они проживают на территории Барнаула. Из 11 взрослых 4 человека имеют постоянное место работы; ребенок не посещал организованный детский коллектив с 28 декабря 2021 года.

Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали», — пояснили врачи.

В Роспотребнадзоре также отметили, что все граждане, у которых было подтверждено наличие штамма «Омикрон» изолированы, находятся на лечении. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе было заявлено, что первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы в соседней Республике Алтай.

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