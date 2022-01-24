Москва, 24 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Запад пользуется Украиной, чтобы проводить свои интересы в регионе и пытаться влиять на ситуацию. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в опубликованном 24 января интервью «Известиям».

Mid.ru Мария Захарова

По её словам, несчастную Украину и несчастный украинский народ выбрали в качестве экспериментальной площадки. То, что Россия в ситуации с Украиной никак не нарушает международное право, как и то, что никаких доказательств «агрессии» со стороны РФ нет, значения не имеет.

«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные», — сказала Захарова.

Такая позиция позволяет западным странам «поддерживать этот огонь санкций», постоянно в него что-то подбрасывать, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также напомнила, что Москва ждёт от Вашингтона письменного ответа по предложениям о гарантиях безопасности, а именно — ответа по каждому пункту.

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