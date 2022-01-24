Бухарест, 24 января, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Из-за продолжающейся забастовки водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в Бухаресте на основные маршруты 24 января выведено около 20% городского наземного общественного транспорта. Об этом сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По некоторым данным, ряд сотрудников транспортных предприятий препятствуют работе коллег, выразивших желание приступить к работе на линиях. В нескольких районах Бухареста соответствующее движение обеспечивают полицейские и жандармы.

Ранее переговоры представителей профсоюзов транспортников Бухареста и градоначальника столицы Румынии Никушора Дана завершились провалом. Общая забастовка бухарестских водителей продолжается с 19 января нынешнего года. Манифестанты требуют повышения заработной платы, увеличения размеров социальных льгот и субсидий, а также улучшения условий труда.