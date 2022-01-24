Каракас, 24 января, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Объявление временного правительства под предводительством Хуана Гуайдо в Венесуэле было аферой и попыткой выдать вмешательство за демократию. Об этом заявил депутат и член комиссии по международным делам Национального парламента Венесуэлы Сауль Ортега.

Иван Шилов ИА REGNUM Хаун Гуайдо

«Это не правительство, это афера, где американское правительство и правительства некоторых европейских и латиноамериканских стран пытались выдать за демократию то, что один человек, который никогда не был избран, назвал себя президентом», — сказал Ортега.

Он также обвинил правительства Колумбии, Франции, Италии и Испании — в «политике растаскивания Венесуэлы на трофеи».