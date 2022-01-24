Благовещенск, 24 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Амурской области перестали работать над выдачей медицинских сертификатов жителям, у которых в крови обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Процесс остановлен из-за новой вспышки COVID-19, сообщило Amur. life.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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«Механизм не разработан, приостановлен на период подъёма заболеваемости из-за омикрон-штамма. Приостановлено утверждение нормативных документов. Если правительство РФ вернется к этому вопросу, будем организовывать работу», — отметила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Ранее обеспечить медицинскими сертификатами амурчан с антителами к коронавирусу обещали к 1 февраля 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за границы вернулись пять амурчан, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Инфекцию привезли три семьи — из Турции, Доминиканы и Таиланда. Все заразившиеся взрослые вакцинированы, дети переболевают в форме ОРВИ.