Чебоксары, 24 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Чувашии могут отменить ряд массовых мероприятий или переведут их в виртуальный формат. Соответствующее поручение дал 24 января на планёрке глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Оценивая ситуацию с коронавирусом, руководитель Чувашии поручил обратить особое внимание на запланированные массовые мероприятия.

«Нужно пересмотреть проведение массовых мероприятий», — сказал Олег Николаев.

Он пояснил, что если есть возможность отменить мероприятия или перевести их в дистанционный режим, то «соответствующее решение надо принимать и заблаговременно организовать, чтобы не представлять риски для участков»:

«Прошу в ближайшее время такую работу провести».

Как сообщало ИА REGNUM, совещания в правительстве Чувашии будут переведены в дистанционный режим: планируется, что очно в зале будут присутствовать только докладчики, остальные — виртуально. При этом оглашение своего послания Олег Николаев не планирует откладывать: оно заявлено на 28 января, но количество участников предлагается сократить вдвое при их допуске в зал после двукратного тестирования на коронавирус.