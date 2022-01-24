Астана, 24 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Сотрудники министерства внутренних дел Казахстана ведут расследования по семи делам о пытках граждан. Об этом 24 января сообщила в ходе брифинга официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

Пытки. Инквизиция. Гравюра

«МВД остро реагирует на факты применения физической силы в отношении граждан. Каждый факт тщательно изучается с анализом видеокамер», — сказала Ораз.

Она отметила, что рассматриваются также инциденты, произошедшие в зданиях полиции. Еще по 20 случаям проводятся служебные расследования. Ораз призвала граждан сообщать о случаях неправомерных действий правоохранителей.

Стоит отметить, что в Казахстане по происшествиям во время массовых беспорядков завели 819 уголовных дел, в том числе 45 по статье о терроризме, 36 по массовым беспорядкам и 15 в связи с убийствами. Также проверяются жалобы граждан на действия правоохранителей.