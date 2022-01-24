Глава Чувашии заявил о «взрывном росте» заражений коронавирусом
Чебоксары, 24 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Чувашии в выходные дни, 22 — 23 января, резко увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Рост «практически взрывной». Об этом 24 января заявил на планёрке в правительстве глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Открывая заседание, руководитель республики отметил, что 21 января на оперативном штабе говорили о двукратном росте амбулаторных больных ковидом при сохранении количества госпитализаций. При этом констатировали рост выявляемых случаев заражения коронавирусом.
По его словам, за последние сутки (23 января) ожидается подтверждение более 230 случаев заражения коронавирусом (напомним, что 22 января выявлено 190 носителей коронавируса). И подчеркнул, что растёт количество людей, которые лечатся стационарно: в выходные дни, 22 — 23 января, их число увеличилось на 30%. А в амбулаторном звене количество пациентов выросло «только за выходные почти на 50%».
Глава Чувашии обратил особое внимание на важность соблюдения всех принятых ранее санитарно-эпидемических мер.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель республики Олег Николаев предложил «усечь до 50% от вместимости зала количество участников послания», оглашение которого запланировано на 28 января. Кроме того, он также выступил за двойное тестирование гостей: 26 и 27 января.