Элиста, 24 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Калмыкии выявили 214 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 24 января. Это на 89 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Лечение в условиях инфекционных стационаров получают 244 пациента с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся шесть человек. 1 688 жителей Калмыкии находятся на самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 34 987 заражений коронавирусом. Выздоровели 32 906 ковид-пациентов.