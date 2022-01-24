В Калмыкии подтвердили ещё 214 заражений коронавирусом
Элиста, 24 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Калмыкии выявили 214 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 24 января. Это на 89 случаев заражения больше, чем днём ранее.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Лечение в условиях инфекционных стационаров получают 244 пациента с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся шесть человек. 1 688 жителей Калмыкии находятся на самоизоляции.
За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 34 987 заражений коронавирусом. Выздоровели 32 906 ковид-пациентов.