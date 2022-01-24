Кызыл, 24 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Главный санврач Тувы Людмила Салчак предложила ввести ряд ограничительных мер в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Pixabay.com Школьный класс

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В частности, предложено перевести на дистанционное обучение всех школьников с 1 по 8 классы, а также студентов средних учебных заведений с 25 января до 7 февраля. В этот же период могут быть закрыты дошкольные учреждения, останутся работать лишь дежурные группы.

Кроме того, на две недели предложено приостановить плановую работу медицинских организаций с переводом последних на экстренный формат работы.

Добавим, что за минувшие сутки в республике выявлено 252 новых носителей коронавируса, что в пять раз больше, чем неделей ранее. При этом случаев заражения штаммом «Омикрон» зарегистрировано всего 14.