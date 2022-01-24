В Самарской области прекратят тестировать на COVID-19 в общественных местах
Самара, 24 января, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Приостановить работу пунктов тестирования на COVID-19 в общественных местах решили в Самарской области. Об этом 24 января сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.
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Такое решение было принято из-за увеличения количества пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19.
Ранее в этих пунктах могли пройти тестирование жители, которые не имели признаков заболевания.
«В настоящее время экспресс-тесты используются в работе мобильных медицинских бригад, которые оказывают помощь взрослым и детям на дому, а также в поликлиниках в фильтрах для своевременной постановки диагноза и организации лечения», — сообщает пресс-служба.
Медики напоминают, что при наличии симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать медицинского работника из поликлиники.