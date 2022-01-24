Ханты-Мансийск, 24 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Югре зафиксирован очередной рекорд по числу суточных заражений коронавирусом. Причём у большинства заболевших наблюдаются симптомы ОРВИ, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативным данным, за сутки на 24 января в Югре выявлено 1280 случаев заражения коронавирусом. По клинической структуре в состоянии пневмонии — 50 пациентов, с симптомами ОРВИ — 1 224, и шесть человек без симптомов COVID-19. Состояние 54 пациентов тяжелое, 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лидером по числу заражений за сутки стал Сургут — 597 случаев. Днём ранее число заражений коронавирусом в ХМАО составляло 1142.

С начала пандемии в Югре насчитывается 103 520 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровел 93 881 пациент, 2137 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

Отмечается, что за сутки на COVID-19 в Югре обследованы 5356 человек. Коэффициент распространения инфекции — 3,32. Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию — 42,3%.