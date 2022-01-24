Москва, 24 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В течение нынешней недели в центре Европейской части России ожидается температура воздуха, которая соответствует климатической норме и нормальное атмосферное давление. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«С понедельника начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим. Ночные температуры — от минус 12 до минус 17 градусов, дневные — около минус 10 градусов…», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик указал, что атмосферное давление в начале недели ожидается выше нормы и придет к норме в 745−748 мм рт. столба 26 января и тогда же вырастет температура воздуха, которая в ночное время составит до — 10 °C, а в дневное время — от — 4 до — 8 °C.

Кроме того, Вильфанд отметил, что из центра Европейской части России в течение недели будет уходить на восток область высокого давления, при этом температура воздуха будет только на два градуса выше климатической нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в конце нынешней недели жителей столицы России ожидает потепление до −2…−4 °С.