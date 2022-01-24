Кызыл, 24 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал тревожной ситуацию с заболеваемостью COVID-19. По его словам, за минувшую неделю суточный прирост заражённых вырос с 20 до 200, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Ковидный стационар. Тувы

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В связи с этим из резервного фонда регионального правительства выделено 40 млн рублей на борьбу с пандемией. Из них 40 млн направят на дополнительную закупку лекарств и реагентов для выявления антигена SARS-CoV-2, ещё 2,5 млн рублей потратят на транспортировку антисептика из Росрезерва для социальных учреждений Тувы.

«Медики работают в режиме 24/7, им на помощь вышли волонтеры, все силы мобилизованы. Важно, чтобы каждый житель республики, почувствовав недомогание, смог получить квалифицированную помощь. В целом мы должны быть готовы к любому развитию событий», — написал Ховалыг на своей странице в инстаграм.

Власти республики также намерены увеличить число круглосуточно работают бригад скорой помощи с 36 до 40. К работе привлекаются волонтёры и студенты-медики. Кроме того, открыты дополнительные пункты вакцинации.