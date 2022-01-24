Вашингтон, 24 января, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Россия отрицает агрессивные намерения в отношении Украины, но может начать «военные действия» в любой момент, так считают в администрации США. Об этом высокопоставленный представитель американского госдепартамента заявила 23 января.

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По её словам, при таком развитии событий власти США не смогут вывезти с Украины своих граждан, поэтому американцам рекомендовано самим уехать из этой страны. Для этого им следует «планировать свои действия соответствующим образом» и воспользоваться, например, коммерческими рейсами.

«Дабы внести ясность, президент [США Джо] Байден заявил, что Россия может начать военные действия в любой момент», — подчеркнула представитель госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не раз опровергала обвинения Запада и Украины в агрессивных намерениях, которые часть звучат в последнее время. Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, подчёркивали власти РФ.

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