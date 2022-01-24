Ньюарк, США, 24 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили форварды Алекс Иафалло, Виктор Арвидссон и Карл Грундстрём. У «Нью-Джерси» дубль оформил нападающий Йеспер Братт.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 47 очков. «Нью-Джерси» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 35 очками.

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