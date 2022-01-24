Джакарта, 24 января, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Нидерландах призвали предоставить защиту историку Бонни Трияне, которого привлекли к уголовной ответственности, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нидерланды

Историка привлекли к уголовной ответственности в Нидерландах за статью.

«Посольство должно вмешаться, иначе, когда историк прибудет в Нидерланды, Бонни Трияна будет немедленно арестован и подвергнут судебному преследованию», — заявил другой историк Русди Хосейн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии подчеркнул, что позиция государства в отношении пяти пунктов, принятых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении Мьянмы, не изменилась.