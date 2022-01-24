Якутск, 24 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Якутске остаётся сложной ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В столице республики 23 января попали в больницы с COVID-19 77 человек, всего в регионе — 107, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В том числе в больницы попали семь детей. Всего в Якутии за сутки выявили 1211 новых пациентов с коронавирусом — в 14 раз больше, чем две недели назад.

В тяжёлом состоянии находятся 69 больных и десять — в крайне тяжёлом. Система здравоохранения республики работает в режиме повышенной готовности. К консультированию ковидных пациентов по телефону пытаются привлечь докторов наук и профессоров медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, к первой поликлинике Якутска выстроилась огромная очередь из горожан, которые заболели и хотят попасть к врачу в красной зоне. Внутрь здания пациенты уже не помещаются, пишут якутяне в соцсетях, прилагая фото.