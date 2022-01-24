Колумбус, США, 24 января, 2022, 08:49 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) kaatiya Хоккеист «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттава» шайбы забросили российский защитник Артём Зуб и форвард Тим Штюцле. У «Коламбуса» отличился нападающий Шон Курали.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 27 очков. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 37 очками.

Читайте также: «Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ