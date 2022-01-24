Ростов-на-Дону, , 08:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону в часы пик 24 января образовались многокилометровые пробки из-за снегопада. На дорожную ситуацию повлияли также аварии, спровоцированные непогодой.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», уровень автомобильных заторов достиг девяти баллов. Наиболее сложная ситуация складывается на участках улиц Особенной, Доватора, Вавилова, проспекта Нагибина. Улучшение ситуации предполагается к 10:00 мск. К этому времени прогнозируется снижение уровня пробок до восьми баллов.

ИА REGNUM сообщало, что Ростов-на-Дону в выходные дни расчищали от снега десятки единиц техники. С лопатами на улицы вышли сотрудники коммунальных служб.