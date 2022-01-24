Тахтамукайский район, Адыгея, 24 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум.

В Адыгее перевели на дистанционную форму обучения школьников Тахтамукайского района. Причиной стала непогода. Власти муниципалитета позаботились о безопасности несовершеннолетних и оставили их дома 24 и 25 января.

Pixabay.com Снегопад

«В связи с погодными условиями 24 и 25 января школы муниципального образования будут работать в дистанционном формате. В детских садах — дежурные группы», — говоритсяна официальной странице муниципалитета в Instagram.

Как сообщалось ранее, в Краснодарском крае и Адыгее в последние дни выпало большое количество снега. Таких снегопадов не было зафиксировано за все время наблюдений метеорологов. Из-за непогоды в Краснодаре также перевели на дистанционку школьников.

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