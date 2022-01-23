Краснодар, 23 января 2022, 22:23 — REGNUM Занятия в школах отменены в Краснодаре, Геленджике, Горячем Ключе, Северском, Брюховецком, Славянском и Тимашевском районах Краснодарского края 24 января из-за погодных условий, сообщили в региональном оперативном штабе.
Детские сады в Краснодаре будут работать 24 января в обычном режиме, а Горячем Ключе организуют дежурные группы.
Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 января на Кубань пришли небывалые снегопады. В Краснодаре высота снежного покрова превысила прежний рекорд января и достигла 41 сантиметра.