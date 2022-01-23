Краснодар, , 22:23 — REGNUM Занятия в школах отменены в Краснодаре, Геленджике, Горячем Ключе, Северском, Брюховецком, Славянском и Тимашевском районах Краснодарского края 24 января из-за погодных условий, сообщили в региональном оперативном штабе.

Снегопад Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Из-за сложных погодных условий завтра все школы кубанской столицы не будут работать, у школьников и педагогов будут однодневные каникулы. Одновременно в усиленном режиме будет идти расчистка подходов и подъездов к образовательным учреждениям, чтобы во вторник дети смогли приступить к занятиям», — прокомментировала заммэра Краснодара Лилиана Егорова.

Детские сады в Краснодаре будут работать 24 января в обычном режиме, а Горячем Ключе организуют дежурные группы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 января на Кубань пришли небывалые снегопады. В Краснодаре высота снежного покрова превысила прежний рекорд января и достигла 41 сантиметра.