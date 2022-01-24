Вашингтон, 24 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину из соображений предосторожности, эскалацию вокруг Украины в Вашингтоне не считают неминуемой. Об этом высокопоставленный представитель ведомства заявил в ходе телефонного брифинга.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

Представитель Госдепа пояснил, что такие шаги предпринимаются «из соображений предосторожности и для поддержки безопасности» из-за размещения Россией 100 тыс. своих солдат у границы с Украиной. Дипмиссия не должна оказаться в ситуации, когда людей придётся вывозить в условиях эскалации.

«Мы не знаем, принял ли (президент РФ Владимир) Путин окончательное решение о вторжении, но он обеспечил возможности для этого», — сказал американский чиновник.

Ранее Госдеп разрешил некоторым дипломатам покинуть Украину начиная с 24 января, а также предписал это сделать членам семей сотрудников посольства в Киеве. Уехать можно дипломатам, у которых нет чрезвычайных задач. Кроме того, американским гражданам рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжения в Госдепартаменте объяснили «сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России» в отношении Украины. Российские власти категорически отвергают утверждения о каких-либо агрессивных намерениях.

Читайте также: Госдеп уточнил, что посольство США в Киеве не прекращает свою работу