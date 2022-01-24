Улан-Удэ, 24 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ с 24 января 22 школы перешли на дистанционный режим работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей.

Admkrai.krasnodar.ru Школьный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости — все новости»

"На дистант переходят школы 4, 8, 9, гимназия 14, 19, 21, 25, гимназия 29, 24, 27, гимназия 33, 40, 42, 48, 49, 56, 57, 59, 64, 65, прогимназия 108 и музыкально-гуманитарный лицей», — уточнили в мэрии.

Школьники будут учиться в дистанционном режиме до особого распоряжения комитета по образованию администрации. Кроме того, на дистант будут переводить и другие школы, в случае выявления большого числа заболевших детей.