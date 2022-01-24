Южно-Сахалинск, 24 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. На Сахалин доставили первые 480 доз вакцины от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, написало astv.ru со ссылкой на заведующую складом государственной сети аптек «Фармация» Елену Королькову.

huntlh Вакцинация

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Вакцину привезли в островной регион 22 января самолётом в специальных термоконтейнерах. Всю партию направили в детскую поликлинику Южно-Сахалинска — только в ней пока будет проводиться вакцинация подростков.

При более массовых поставках препарата от коронавируса медработники готовы приступить к организованной вакцинации подростков в школах и коллективах.

Прививка детям в возрасте от 12 до 17 лет будет делаться только с письменного согласия родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, к первой поликлинике Якутска выстроилась огромная очередь из горожан, которые заболели и хотят попасть к врачу в красной зоне. Внутрь здания пациенты уже не помещаются, пишут якутяне в соцсетях, прилагая фото. Запись опубликована телеграм-каналом «КримЯкутия».