Москва, , 08:31 — REGNUM В конце нынешней недели жителей столицы России ожидает потепление до −2…−4 °С. Об этом 24 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Повышение температуры намечается только к выходным. Ночью она повысится до минус пяти-семи градусов, а днем — до минус двух-четырех градусов», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик рассказал, что на нынешней неделе в Москве не ожидается сильных снегопадов и ночная температура воздуха 24 и 25 января составит −12… −17 °С, а днем −8… −11 °C.

«Со среды до пятницы включительно ночные температуры будут от восьми до 13 градусов мороза, а дневные — от четырех до девяти градусов мороза», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы на 8−10 градусов ожидается в начале предстоящей недели в Санкт-Петербурге.