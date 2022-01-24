Пекин, 24 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Китай занял первое место в мире по объему продаж электромобилей седьмой год подряд в 2021 году, несмотря на экономическую неопределенность и давление в цепочке поставок, сообщает агентство Синьхуа.

Sino-German Urbanisation Partnership Электромобиль в Китае

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), в прошлом году продажи электромобилей в стране составили 3,52 млн единиц.

«Сектор электромобилей в Китае сохранил хорошие темпы роста производства и продаж в прошлом году», — сказал генеральный секретарь Китайской ассоциации автопроизводителей Фу Бинфэн, подчеркнув важность устойчивых продаж электромобилей для поддержания спроса на автомобильном рынке Китая.

Экспорт электромобилей в Китае, в частности, показал высокие показатели в прошлом году: было экспортировано 310 000 единиц автомобилей. Бурный рост продаж произошел после постепенного улучшения вспомогательной инфраструктуры в стране. К концу 2021 года в Китае будет построено 75 000 зарядных станций, 2,62 млн зарядных колонок и 1298 станций для замены аккумуляторов.

Тем не менее, сектор электромобилей в Китае по-прежнему сталкивается с давлением со стороны международных конкурентов и проблемами в стабилизации своих производственных цепочек и цепочек поставок, сказал представитель MIIT Го Шоуган.

Го призвал местные власти внедрить более льготную политику в отношении парковки и взимания платы с электромобилей, а также улучшить политику покупки автомобилей, чтобы создать благоприятные условия для увеличения их продаж. Он добавил, что министерство активизирует усилия по строительству дополнительных объектов для зарядки аккумуляторов в 2022 году.

Производство и продажи автомобилей в Китае выросли на 3,4% и 3,8%в 2021 году по сравнению с прошлым годом соответственно, положив конец череде трехлетнего спада.