Москва, 24 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. По итогам дня 21 января баррель нефти марки Brent подорожал на 0,49%, до $87,65. Несмотря на укрепление доллара и обвал фондовых индексов, спрос на нефть сохраняется высокий, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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Спрос поддерживается снижением запасов нефти в Штатах, а также постоянными заявлениями Госдепа США, что между Россией и Украиной могут начаться боевые действия.

Зарубежные эксперты оценивают сокращение предложения на 2,3 млн баррелей в сутки в случае войны. При этом заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, игнорируются.

Сегодня, 24 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит $88,52. Значительное снижение числа заражений в Великобритании, США и Китае намекает на ослабление опасений «Омикрона», поддерживая покупателей.

Цель по нефти Brent цель остается на уровнях: $93 и $100. В центре внимания заседание ФРС США. ЦБ огласит решение по монетарной политике 26 января. На всех рынках ожидается повышенная волатильность.

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