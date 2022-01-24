Якутск, 24 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Для жителей Якутска издали распоряжение, в соответствии с которым пациенты с симптомами ОРВИ, у которых температура тела ниже 38 градусов, должны самостоятельно приходить в поликлинику. Врач будет приезжать только к тем, кто находится в более тяжёлом состоянии или не может приехать, сообщило ИА SakhaDay.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Соответствующую просьбу опубликовал медцентр Якутска. Горожан с симптомами ОРВИ направляют в городскую поликлинику №1. При этом людей просят не пользоваться общественным транспортом. Приём будет идти с 8:00 до 20:00. Детей с подозрением на коронавирус будут принимать в поликлинике №2.

«Если нет возможности приехать, тогда вызываете на дом», — пояснили в медцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, к первой поликлинике Якутска выстроилась огромная очередь из горожан, которые заболели и хотят попасть к врачу в красной зоне. Внутрь здания пациенты уже не помещаются, пишут якутяне в соцсетях, прилагая фото.