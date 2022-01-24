Улан-Удэ, 24 января, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Двое скончавшихся были в возрасте младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в Бурятии стали 2574 человек.

В ковидных стационарах республики, по данным на 24 января, лечатся 1038 пациентов. 107 тяжёлых больных находятся в реанимации, 41 подключён к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят более 4,8 тыс. носителей.