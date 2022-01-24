Иньчуань, Китай, , 07:15 — REGNUM Полиция Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая раскрыла случай онлайн-торговли наркотиками, арестовав в общей сложности 55 подозреваемых, сообщает региональное управление по контролю над наркотиками, передает агентство Синьхуа.

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Совместными усилиями полиции Нинся-Хуэйского автономного района, Гуанси-Чжуанского автономного района, провинции Сычуань и города центрального подчинения Чунцина среди прочих регионов, была разоблачена банда, действовавшая в 15 городах и регионах страны.

В мае 2020 года полиция города Шицзуйшань в Нинся выяснила, что мужчина по фамилии Чжао из столицы региона города Иньчуань несколько раз покупал листья каннабиса в больших количествах через Интернет и продавал их наркоманам в разных городах Нинся. Полиция схватила Чжао в феврале 2021 года и добыла у него информацию о банде наркоторговцев.

Расследование показало, что торговец наркотиками из Гуанси покупал семена конопли из-за границы производя затем наркотическое вещество на продажу. Затем торговец просил других отправлять запрещенное вещество по почте в несколько мест по всей стране экспресс-посылками.

Эта банда торговцев наркотиками состояла из шестиуровневой сети незаконного оборота наркотиков, которая занималась покупкой, выращиванием, переработкой, распространением, продажей и потреблением наркотиков.

На сегодняшний день арестовано 55 подозреваемых, изъято 354 грамма героина, 244 грамма кристаллического метамфетамина, 4963,5 грамма метамфетамина и 115 растений конопли. Дело передано в прокуратуру.