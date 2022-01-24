Уагадугу, 24 января, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Генерал Жильбер Дьендере, осуждённый в 2015 году за попытку военного переворота, был освобождён из заключения военными мятежниками в Буркина-Фасо. Об этом 24 января сообщает панафриканский портал LSI Africa.

TUBS Буркина Фасо

Уточняется, что генерал Дьендере покинул свою камеру в одном из военных лагерей в столице Буркина-Фасо, городе Уагадугу, после его освобождения мятежниками. В настоящее время генерал находится в военном лагере имени генерала Абубакара Сангуле Ламизаны.

В столице Буркина-Фасо вечером 23 января очевидцы слышали серии выстрелов. Также сообщалось о участившемся полёте вертолётов над районом, где находится резиденция президента страны Роша Марка Каборе. Официального подтверждения информации не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что семья президента Буркина-Фасо Каборе покинула страну на фоне информации о военном мятеже. Официального подтверждения информации, поступающей из Буркина-Фасо, до настоящего времени не было.