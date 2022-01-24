Иркутск, 24 января, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 24 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7484 человек, причём вновь 17 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 165 743 (+574 за сутки). За последнее время это рекордный показатель. Госпитализированы 2157 (+59 за сутки).

В то же время излечились 152 510 пациентов (+57 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 601 пациент погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1).

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