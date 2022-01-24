Урумчи, Китай, , 07:10 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая выпустил два плана по содействию качественному развитию женщин и детей с помощью 180 мер социального обеспечения, охватывающих 15 областей, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Уйгуры.Синьцзян-Уйгурский автономный район Todenhoff

Планы направлены на содействие скоординированному развитию женщин и детей из городских и сельских районов, а также из различных областей и групп. Кроме того, он нацелен на защиту прав и интересов женщин и детей с особыми трудностями, сказал заместитель директора регионального рабочего комитета по делам детей и женщин Ван Лися.

Кроме того, эти планы будут включать цели и задачи, связанные с развитием женщин и детей, с общим экономическим и социальным планированием региона. В последние годы права женщин и детей в Синьцзяне получили дополнительную защиту, и состояние их здоровья продолжает улучшаться, добавил Ван.

Коэффициент материнской смертности в регионе снизился с 39,45 на 100 000 в 2011 году до 7,89 на 100 000 в 2020 году. К 2020 году число вновь трудоустроенных женщин в городских районах региона составило 45,11% от общего числа.

Дискриминация по признаку пола на рабочем месте в регионе в значительной степени устранена, благодаря дальнейшему расширению каналов трудоустройства женщин и полному обеспечению равной оплаты труда мужчин и женщин.