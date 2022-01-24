Кабул, 24 января, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали сейсмологи в северо-восточной части Афганистана. Об этом 24 января сообщает геологическая служба США (USGS).

Zeml.info Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 04:20 мск, ближайший населённый пункт — город Нарин, находился в двух километрах от эпицентра (население города составляет около 22,3 тыс. человек). Крупный город Баглан, в котором проживают около 108,4 тыс. человек, находился в 37 км от эпицентра.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Афганистане из-за непогоды, наводнений и землетрясений за последние 13 месяцев погибли 38 человек.